Sleva pro fanoušky Prima na The Color Run™

Tzv. „už za pár“ se běžci i neběžci sejdou na dalším ročníku originálního barevného běhu The Color Run™. Ten se uskuteční 3. června od 14.00 v Praze na Výstavišti v Holešovicích. Moderace se chopí Jakub Kohák a Markéta Ježková. Vystoupí zpěvačka Debbi a MARQET. A barevnou trať si na vlastní kůži vyzkouší modelka Andrea Verešová, herečka Anna Fialová nebo tanečnice Angeé Svobodová.

A pokud se teprve chystáte registrovat, máte šanci uplatnit slevový kód pro „primáky“ – stačí využít slevový kód TCRPRIMA, který vám nabídne slevu 150 Kč. Rozhodně na nic nečekejte, platnost slevy je do 31.5.2017.

Na letošním ročníku si budete moct nejen užít barevné šílenství, ale také se pobavit v PUMA Brand Experience centru, vyfotit se s kamarády ve fotokoutku Canon a Evropa 2 i TV Prima se postarají o pořádnou dávku zábavy. V ELLE ZONE si zase můžete zkusit barevný make-up, vlasový styling, zasoutěžit si a občerstvit se.

A jak jsou na tom s během naši účastníci?

Tanečnice Angee Svobodová nejvíc uběhla okolo 7 km, dle jejích slov to není moc, ale na běh The Color Run je připravená. „Snažím se pravidelně běhat, ale letos to bude poprvé, co se účastním The Color Runu, těším se na tu atmosféru a že si společně s partou kamarádů užijeme velkou srandu, až těchto 5 km poběžíme,“ svěřuje se. A jaká je její nejoblíbenější barva? „Rozhodně modrá,” říká, ale i fialová s oranžovou jí podle nás sluší.

V oblaku barev oblíbené modré se Angee nejspíše potká s moderátorkou Markétou Ježkovou. Ta nejvíce uběhla v rámci jednoho závodu asi 8 kilometrů. „Nejčastěji dobíhám tramvaj, ale ráda se proběhnu i v rámci tréninku,“ přiznává. Letošní The Color Run je i její premiérou a na co se nejvíce těší? „Na záplavu barev, dobré nálady a skvělé hudby, o tom to přeci je!“

A do třetice se také letos poprvé zúčastní i čerstvá maminka a zpěvačka MARQET, jejíž maximum je krásných 10 km, ale nikdy pořádně nezkoušela, kolik vlastně vydrží. „Než jsem otěhotněla, byla jsem zvyklá běhat tak 2x týdně 5 km. V současné době, vzhledem k situaci, chodím na dlouhé procházky s kočárkem, ale určitě zase začnu běhat.“ A na co se nejvíce těší? „Líbí se mi právě ty barvy, ten nápad je podle mě skvělý a originální. Fotky z akce vypadají pak úžasně.“ Takže selfie rozhodně bude. A oblíbená barva? „Mám více oblíbených barev a mění se to podle nálady i ročního období, ale v současné době například synovi Maxovi kupuji skoro všechno v takové té mint barvě (světle tyrkysové),“ prozrazuje.

Takovou na The Color Run sice nenajdete, ale v záplavě různých barev si všelijaké odstíny rozhodně užijete.

The Color Run 2017

Kdy: sobota 3. června 14.00

Kde: Výstaviště Holešovice

Více informací na www.thecolorrun.cz nebo http://www.facebook.com/thecolorrunCR.