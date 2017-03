Soutěž PRIMA HRDINA má prvního vítěze. Je jím projekt Vítr ve vlasech

reklama

Projekt PRIMA HRDINA, který v loňském roce spustila nadace Reach for Change ve spolupráci s FTV Prima, zná prvního vítěze. Po několika kolech hlasování vybrala nakonec široká veřejnost vítězný projekt Vítr ve vlasech Tomáše Poucha, který celkem obdržel 16 201 z celkových 23 407 hlasů. Vítěz soutěže nyní získá grant 750 000 Kč a roční podporu při realizaci svého projektu.

Do prvního kola soutěže PRIMA HRDINA na volnočasové aktivity pro děti se loni přihlásilo celkem 30 zajímavých projektů. Uchazeči pak prošli několika koly hodnocení, přičemž tři finalisté se utkali ve veřejném hlasování. Vítězem se stal projekt Vítr ve vlasech, který přináší speciální kola na ruční pohon hendikepovaným dětem, a zároveň organizuje různé akce i pro zdravé děti, čímž dochází k propojení těchto dvou světů.

„Velmi mě těší, že náš projekt našel u veřejnosti velkou podporu, a můžeme jej díky finančnímu grantu dále rozvíjet. Sám si neumím představit, že bych měl dětství bez kola, nemohl na výpravy s kamarády, na výlety s rodiči, a musel sedět doma. Bohužel jsou i dnes mezi námi děti, které doposud Vítr ve vlasech nezažily, a právě pro ně je náš projekt,“ říká Tomáš Pouch o svém projektu. Dalším zúčastněným finalistou byl projekt Děti na startu, který se zaměřuje na všeobecnou pohybovou přípravu pro všechny děti a správné stravování. Třetím finalistou byl pak Bezva táta, který má za cíl realizovat a rozšířit zábavné aktivity pro táty a jejich děti.

„Společně s nadací Reach for Change podpoříme vítězný projekt Vítr ve vlasech, který obdrží 750 000 Kč, a pomůžeme jeho realizaci po dobu jednoho roku. Jsme velice rádi, že byl první ročník soutěže tak úspěšný, soutěžící obdrželi celkem 23 407 hlasů,“ uvádí Marek Singer, generální ředitel FTV Prima. Vítěze i další dva finalisty čeká „Inkubační program“, který by měl jejich projektům pomoci s realizací a dalším rozvojem v rámci podpory nadace Reach for Change.

Více informací o projektu i vyhlášení soutěže pro další rok naleznete na webové adrese www.primahrdina.cz. Projekt můžete sledovat také na facebookovém profilu www.facebook.com/reachforchangeczech/.

Nadace Reach for Change byla založena v roce 2010. Má zastoupení v 18 zemích světa na třech kontinentech a podporuje inovativní nápady veřejnosti, které pomáhají dětem. V současné době podporuje více než 400 sociálních podnikatelů po celém světě, kterým pomáhá rozvíjet jejich inovativní nápady prostřednictvím počátečního financování, přístupu k obchodním zkušenostem a kontaktům.