Soutěž PRIMA HRDINA má tři finalisty. Vítěz s nejvíce hlasy získá 750 000 Kč

Projekt PRIMA HRDINA, který v loňském roce spustila FTV Prima se švédskou nadací Reach for Change, jde do finále. Po pěti kolech hodnocení byly odborníky vybrány tři finálové projekty, jež smysluplně podporují volnočasové aktivity pro děti. Vítěz soutěže získá grant 750 000 Kč a podporu při realizaci svého projektu. Hlasovat pro svého hrdinu může každý na webu www.primahrdina.cz do 20. března.

Prvním finalistou je projekt Bezva táta, který má za cíl realizovat a rozšířit aktivity, u nichž budou nadšeně trávit čas tátové společně se svými dětmi. Děti tak budou mít možnost zjistit, že čas strávený s tátou může být mnohem zajímavější a zábavnější než ten u mobilů či počítače. Druhým postupujícím jsou Děti na startu. Jedná se o celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy pro všechny děti bez rozdílu, zaměřený na rozvoj dětských schopností a dovedností, prevenci sociálně-patologických jevů a správného stravování. Třetím projektem ve finále je Vítr ve vlasech. Ten přináší tělesně postiženým dětem kola na ruční pohon. Přestože jsou cílovou skupinou děti s hendikepem, do projektu jsou zapojeny i zdravé děti, aby došlo k většímu propojení těchto dvou světů.

Do soutěže PRIMA HRDINA se celkem přihlásilo 30 projektů zaměřených na volnočasové aktivity pro děti, které prošly několika koly hodnocení. Prvním z nich bylo hodnocení dobrovolníky, dalším hodnocení experty. Následovaly workshopy a výběr velké poroty, složené ze zástupců FTV Prima, nadace Reach for Change a dětí. Ta vybrala tři finalisty, kteří nyní své projekty představí veřejnosti, a právě ta vybere prostřednictvím hlasování ten nejlepší, jenž obdrží grant 750 000 Kč a podporu FTV Prima a nadace Reach for Change.

Na webu www.primahrdina.cz naleznou hlasující krátká videa a popis jednotlivých projektů, na základě kterých se mohou rozhodnout, pro který projekt budou hlasovat, a také veškeré podmínky pro hlasování. Projekt můžete sledovat také na facebookovém profilu www.facebook.com/reachforchangeczech/.

Reach for Change je nadace, která byla založena v roce 2010 společností Kinnevik Group a Sarou Damberovou. Má zastoupení v 18 zemích světa na třech kontinentech a podporuje inovativní nápady veřejnosti, které pomáhají dětem. V současné době podporuje více než 400 sociálních podnikatelů po celém světě, kterým pomáhá rozvíjet jejich inovativní nápady prostřednictvím počátečního financování, přístupu k obchodním zkušenostem a kontaktům.