Střecha Centra Černý Most se již podruhé promění v letní UPC MAX kino s projekcemi nejlepších českých filmů

Filmový kanál Prima MAX, společnost UPC Česká republika a multikino CineStar Černý Most vás i letos zvou na vymazlené letní večery s českými filmovými peckami na střeše nákupního Centra Černý Most v Praze. Od 22. června vás po deset večerů čeká projekce nejlepších českých hraných i animovaných filmů, které získaly nominaci na Českého lva od členů České filmové a televizní akademie za rok 2016. Těšit se návštěvníci mohou na slavnostní zahájení za účasti známých osobností FTV Prima. Vstup na promítání bude opět zdarma.

Filmový kanál Prima MAX navazuje na úspěšný první ročník unikátního projektu letního UPC MAX kina a od 22. června nabídne díky spolupráci s multikinem CineStar a Centrem Černý Most všem návštěvníkům deset nejlepších českých filmů uplynulého roku zdarma. Slavnostní zahájení druhého ročníku akce proběhne od 20.00 hodin. Samotné promítání potom vyvrcholí po setmění první filmovou projekcí. „Rozhodli jsme se navázat na první úspěšný ročník UPC MAX kina a i letos zpestřit divákům léto v Praze promítáním nejlepších českých filmů loňského roku. Prestiž akce pozvedla spolupráce s Českou filmovou a televizní akademií, díky níž budou moci diváci zhlédnout filmy nominované

na ceny Český lev za rok 2016,“ uvádí Aleš Pýcha, marketingový ředitel FTV Prima, který je zároveň zodpovědný za agenturu Solootions.

Od 23. do 31. května mohou diváci navíc na webových stránkách sami hlasovat pro jeden film nebo pro všechny z dvanácti nominovaných filmů na Českého lva od členů České a filmové televizní akademie za rok 2016, a vybrat tak deset s nejvyšším počtem hlasů, které budou promítány na střešním parkovišti Centra Černý Most. Je tedy čistě na milovnících českých filmů, zda si vyberou například životopisné drama Masaryk, filmovou pohádkovou komedii Anděl Páně 2, historický snímek Anthropoid, animovaný film Lichožrouti, drama Učitelka, či se dokonce budou chtít bát u hororu Polednice. „Jsme velice rádi, že můžeme navázat na spolupráci v loňském roce a i letos veřejnosti nabídnout jedinečné letní UPC MAX kino. Diváci si navíc letos mohou prostřednictvím hlasování zvolit, které z českých filmů budou chtít vidět,“ uvádí Tomáš Volt, marketingový ředitel CineStar.

„Loňský první ročník UPC MAX kina přilákal širokou veřejnost a nabídl skvělý obsah zaměřený na lokální tvorbu, na kterou klademe mimořádný důraz. I letos jsme se proto rozhodli jej znovu podpořit a zaměřit se na české tvůrce, a společně tak představit nejlepší filmy loňského roku,“ dodává za partnera letního UPC MAX kina Karel Smrž, ředitel pro značku a komunikaci UPC. I v letošním roce se rozhodne o držiteli MAX ceny 2016. Od zahájení promítání bude probíhat hlasování o divácky nejúspěšnější český film roku 2016, který následně získá MAX cenu 2016.

„UPC MAX kino na střeše Centra Černý Most je nezapomenutelným zážitkem, a to právě díky neopakovatelné atmosféře, kterou promítání v těchto prostorách nabízí,“ doplňuje Veronika Senajová, ředitelka Centra Černý Most.

Mezi 12 vybranými filmy, pro něž mohou diváci hlasovat, jsou snímky:

Masaryk

Anthropoid

Učitelka

Já, Olga Hepnarová

Anděl Páně 2

Nikdy nejsme sami

Lída Baarová

Polednice

Rodinný film

Lichožrouti

Rudý kapitán

Teorie Tygra