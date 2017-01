Jubilejní Studentská Thálie 2017 byla vyhlášena v lednu a jejím klíčovým slovem je Reprezentace. Pátý ročník prestižní celorepublikové autorské přehlídky a soutěže dává příležitost všem talentovaným mladým tvůrcům.

Středoškoláci a vysokoškoláci z uměleckých i neuměleckých škol soutěží napříč žánry. Na jevišti se tak potkávají činohra, muzikál, pantomima, taneční choreografie a improvizace. Literární část propojuje poezii, prózu, drama, blog a písňový text. Studentská Thálie podněcuje autorskou tvorbu, začínající autory motivuje k její prezentaci, poskytuje moudré mentory a známé osobnosti k tvůrčí spolupráci.

„Tvorba je to, co nás spojuje, co nás přesahuje a co nás posouvá dále. Ideální je, když ji můžeme společně sdílet, vzájemně se konfrontovat a inspirovat,“ říká Mgr. Dana Benešová-Trčková, zakladatelka a ředitelka Studentské Thálie. Na projektu se podílí Ministerstvo kultury ČR, Klub pražských spisovatelů, Herecká asociace, Národní divadlo, Divadlo Na Prádle a Kotěrovo centrum architektury. Hlavním mediálním partnerem je FTV Prima. Soutěží jednotlivci i skupiny, a to ve dvou rovnocenných sekcích, v Autorském tvaru (minihry) a Autorském počinu (texty), přihlašovat se můžete už nyní: na info@studentskathalie.cz.

Jubilejní Studentská Thálie 2017 zároveň srdečně zve zájemce z řad studentů nebo pedagogů na první akci nového ročníku: divadelní workshop zaměřený na sociálně angažované divadlo. Své zkušenosti zde předá americká dramatička, režisérka, aktivistka a performerka Jessica Litwak. Tato atraktivní událost proběhne 15. února od 17h v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1), vstup na ni je volný a tlumočení do češtiny zajištěno. Přítomen bude rovněž mentor Studentské Thálie- spisovatel a publicista Petr Koudelka. Registrace účastníků probíhá na vagnerovah@state.gov.

Sociálně angažované divadlo se zaměřuje na scénické zpracování tématu strachu, zejména z migrace, společenských akcí a z reakcí spojených s migranty. Jessica Litwak pracuje v oblasti playback divadla, psychodramatu, sociodramatu a divadla utlačovaných. Je uměleckou ředitelkou H.E.A.T. Collective a New Generation Theatre Ensemble a klíčovou členkou Theatre Without Borders. Litwak definuje termín Společensky angažované divadlo jako vystoupení, jež se vztahuje k situaci, demografii, poslání, problému nebo nápadu, působí v zájmu umění, zkoumá konkrétní komunitu nebo účel, používá divadelní nástroje k vyvolání osobní nebo společenské změny a zároveň se drží uměleckých hodnot.

www.studentskathalie.cz, https://www.facebook.com/StudentskaThalie