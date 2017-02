Světová rekordmanka slaví 75 let

reklama

Lanovka na Lomnický štít – perla Tater oslavuje 75 let. V rámci vzpomínky na tento dobový unikát z roku 1941 připravilo horské středisko v Tatranské Lomnici večerní jízdy na Skalnaté pleso. Návštěvníci se v komentovaných prohlídkách vrátí o pár desetiletí dozadu a budou mít možnost prohlédnout si prostory staré strojovny, navazující stanice (tzv. velína) spolu s autentickými fotografiemi v Galerii Encián, které se vážou k výstavbě lanovky ze 30. a 40. let minulého století.





Je to už 75 let, co visutá osobní lanovka kyvadlového typu poprvé vyjela ze stanice Skalnaté pleso a komfortně přepravila veřejnost na nejvyšší položenou stanici na Lomnický štít. Stavba lanovky ve výšce 2 634 m n. m. byla od začátku takový malý tatranský, ale zejména technický zázrak, protože projekt lanovky byl na tu dobu mimořádně odvážný a samotná realizace si vyžadovala manuální zručnost a práci v těžkém horském terénu či v nevyzpytatelném počasí. Obyčejní lidé z podtatranského regionu, kteří tehdy stavěli světovou rekordmanku, museli vykonávat náročnou práci v extrémních výškových rozdílech jen za pomoci tažných koní a s obyčejnou silou lidských rukou.

Nositelem myšlenky výstavby lanovky na Lomnický štít byl tehdejší ředitel lázní v Tatranské Lomnici Juraj Országh, kterému se v roce 1934 podařilo prosadit u politické špičky výstavbu lanovky na náklady státu. Stavět se začalo 1. dubna 1936, montážní práce začala realizovat česká firma Františka Wiesnera z města Chrudim v roce 1937. Na stavbě někdy pracovalo až 350 lidí. Nosiči dokázali vynést náklad na Lomnický štít s váhou 25 až 40 kg, a to i třikrát za den. Tuny materiálu museli pracovníci vynášet na Lomnický štít na svých zádech. Zdatným nosičům trval výstup ze Skalnatého plesa dvě hodiny a za vynesený kilogram se platilo 1 korunu až 2 koruny. První jízda na Lomnický štít pro veřejnost se uskutečnila 20. prosince 1941.

Dnes je díky lanovce právě výlet na Lomnický štít pro mnohé celoživotním zážitkem, a druhý nejvyšší štít Tater tak i nejvyšším obývaným místem v republice. Původní visutá lanovka z Tatranské Lomnice na Lomnický štít byla nositelkou několika prvenství. Pokud vezmeme v úvahu celkovou délku lanovky v jejích obou úsecích (Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso a Skalnaté pleso – Lomnický štít), tak v čase spuštění do provozu 20. 12. 1941 s délkou více než 6 km měla nejdelší mezipodpěrový úsek na světě a překonávala největší výškový rozdíl s jedním přestupováním (1 715 m) ze všech tehdejších lanovek.

75 tajemství lanovky – noční výlety lanovkou na Skalnaté pleso

Během večerů (5. 1., 12. 1 a 19. 1.) se zájemci vyvezou nočními jízdami na Skalnaté pleso, aby odhalili zákoutí legendární lanovky a nahlédli do jejích tajných útrob. Spolu s průvodcem se projdou místnostmi, které jsou před návštěvníky běžně nedostupné. V rámci večerů se budou promítat úryvky z dokumentárního filmu Příběh jedné lanovky a zážitek umocní i pohled na noční podtatranskou kotlinu z vyhlídkové věže nad Galérií Encián, ale i dobové fotografie v Galérii Encián, které dokumentují stavbu lanovky.

Výtěžek z akce bude v plné výši věnován na vyhlášení a správu architektonické soutěže o novém využití původní budovy staré lanovky. Středisko v Tatranské Lomnici hledá nápady, jak využít starou budovu lanovky při Grandhotelu Praha od architekta Dušana Jurkoviča, která je od roku 2005 nevyužitá.

Podrobnější informace o výletech na Skalnaté pleso jsou na Infocentru v Tatranské Lomnici nebo na střediskové stránce www.vt.sk.

Tatranská Lomnica se pyšní nejen světovou rekordmankou, ale i nejmodernějšími lanovkami, které byly od roku 2009 v horském středisku vybudované nebo zrekonstruované.

2009 4sedačková lanovka Čučoriedky

2010 nová 6sedačková lanovka Štart s vyhřívanými sedačkami

rozšíření sjezdových tratí o 3,5 km

2011 nová modrá 8sedačková lanovka Buková hora

rozšíření sjezdových tratí o 3 km

400 nových parkovacích míst

2012 rekonstrukce 2sedačkové lanovky do Lomnického sedla

rozšíření restaurace Štart v Tatranské Lomnici

vybudování restaurace Old Štart

2013 nová 15místná kabinová lanovka Štart – Skalnaté pleso