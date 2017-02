Nenechte si uniknout příští díl oblíbeného krimi seriálu Temný Kraj v neděli na Primě. Kromě začátku nového napínavého případu sériových vražd se těšte na další porci emocí v životě sympatického strážce spravedlnosti Petra Kraje. Fakt má teď tenhle chlap zemřít?

Scény v ukázce ze seriálu hned v úvodu toho o Petrově stavu moc pozitivního nenapovídají. Pravda je, že pořád na tom našem světě platí ono profláklé "naděje umírá poslední."

I 10% je šance

Zatímco u méně nebezpečných nádorů mozku je při správné a včasné léčbě šance na přežití i 90%, u těch nejzhoubnějších nádorů, jakým je glioblastom, který bují v hlavě Petra, přežívá méně než 10% pacientů. To jsou ale „jen“ čísla. Podstatné je, že Petr i podle hrozivých statistik přežít může.

Petrův ošetřující lékař a kamarád doporučuje radikální způsob léčby. Tím je chirurgické odstranění nádoru. Jeho diagnóza patří k nejvážnějším, přesto nemusí vždy hned znamenat smrt. Zároveň lékař Petra postavil před skutečnost, že jde o zákrok nadmíru riskantní.

Dobrá psychika také léčí!

Onkologové u podobných případů vyzdvihují psychický stav svých pacientů. Je prokázáno, že pacienti, kteří se se svou tíživou situací zvládnou vyrovnat a neztrácejí naději, mají lepší šanci na vyléčení. A to by zrovna u Petra Kraje neměl být problém. Vypadá to, že má nově pro koho žit. Veterinářka Tereza by mu mohla být velkou psychickou oporou.

