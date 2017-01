VIDEO Manuál k první vraždě: Beran, Wolfová, Zvířák a další důležité postavy oblíbeného seriálu

Buďte v obraze na úterní večer. Máme pro vás nová VIDEA, vystihující hlavní hrdiny novinky V.I.P. vraždy, seriálu pro všechny, kteří mají rádi detektivky, napětí a zároveň se chtějí bavit. Co postava, to jiný typ člověka. Věřte, že v 1. dílu se jejich osobnosti ještě neukázaly v plné parádě:-)

kpt. Tomáš Beran (Patrik Děrgel)

Vrchní komisař oddělení vražd je sice mezi kriminalisty nejmladší, tvrdohlavý, zbrklý, netrpělivý, prchlivý, mladicky urputný a často bez pudu sebezáchovy, ale je hlavně pracovitý, přirozeně chytrý, přemýšlivý a má smysl pro spravedlnost a morálku.

Obyčejný kluk z paneláku vyrůstal bez otce, všechno si vydřel pílí a houževnatostí, má rád sport a vyniká ve střelbě a v boxu. Nedostudoval práva a radši nastoupil k policii, kde strávil roky na protidrogovém oddělení, než dostal výjimečnou šanci na oddělení vražd. Svou práci má rád a nevadí mu, že od kolegů fasuje případy, které nikdo nechce.

Po rozchodu s přítelkyní si shání bydlení a z nouze bydlí dočasně u své starostlivé matky. Na oddělení se vrací po dvou měsících postavení mimo službu kvůli spornému postupu během policejního zásahu, za což ho má stále v hledáčku Generální inspekce a policejní psycholog a hrozí mu vyhazov z práce. K tomu ke všemu ještě dostane na starost šéfovu známou, všetečnou a zvídavou spisovatelku, která mu leze na nervy a zdržuje ho v práci, ale také má osobní vazby na obávaného policejního psychologa Hofmana, který rozhoduje o jeho výpovědi. Beran chce obhájit své místo u policie a dokázat všem, že do elitního týmu kriminalistů mordparty i přes své mládí patří.

Klaudie Wolfová (Soňa Norisová)

Úspěšná a známá spisovatelka oblíbených krimi románů je nadšená šachistka, energická, zvídavá a inteligentní žena s bujnou fantazií, s nadhledem a trefným humorem, mazaně ukrytá do luxusního balení noblesní dámy, co má úroveň, šarm, styl a životní zkušenosti. A co má také svá tajemství.

Třeba že vystudovala psychologii a nebo že kdysi úzce spolupracovala s policií, než se dobře vdala za bohatého finančníka a začala se výhradně věnovat psaní románů. Momentálně je čerstvě rozvedená a bydlí v domě po rodičích se svým mladším bratrem Leošem, který je zároveň i vydavatelem jejích knih. Více zajímavostí k seriálu V.I.P. vraždy najdete na stránkách pořadu TADY

Kromě manželství Klaudie ukončila i úspěšnou sérii svých knížek a shání si zajímavý námět na nový román. Proto využije své staré kontakty na policii a dohodne si, aby si tam směla sbírat materiál na knihu a být přítomná u vyšetřování některých případů, kde se jí nakonec hodí nejen její psychologické a literární schopnosti, ale také konexe a znalost prostředí rádoby smetánky. Klaudie však na policii nehledá pouze inspiraci pro psaní, ale především odpovědi na otázky kolem tajemné nehody jejího otce, které ji trápí už dlouhá léta.

major JUDr. Jan Sochor (Jiří Dvořák)

Šéf mordparty je nekompromisní, důsledný, přísný, a jen tak nikoho si nepouští k tělu. Zároveň je však také spravedlivý a zkušený praktik, který se ve světě zločinu vyzná a umí v něm dokonale chodit.

Vzhledem ke své funkci je víc úředníkem než kriminalistou, ale za svým týmem si vždy stojí a záleží mu na dobré pověsti oddělení vražd a kvalitě lidí. V Beranovi vidí potenciál, věří v jeho detektivní schopnosti a drží nad ním ochrannou ruku, a to nejen proto, že mu při sporném policejním zásahu zachránil život. S Klaudií se zná léta, má k ní důvěru a také se mu vždy líbila. Věří, že spolupráce Berana s Klaudií bude pro všechny strany přínosná.

MUDr. Karel Štovíček (Martin Myšička) – elegantní patolog

Soudní lékař a zároveň noblesní estét je inteligentní a slušný člověk, vzdělaný intelektuál a zkušený lékař, starý mládenec a velký milovník umění, což je trochu v kontrastu s jeho drsnou každodenní prací.

Vyznavač starosvětské etikety a chování je elegán jak ve vystupování, tak i oblékání. Je nadšenec pro vážnou hudbu a operu, milovník literatury a poezie, trochu plachý a nesmělý a občas i roztržitý a zapomětlivý. Berana i přes jeho mládí uznává, Klaudie si váží, chová se k ní galantně a mile a ochotně jí pomáhá se sháněním materiálů na knihu.

kpt. Ludvík Zvěřina (Jiří Hána)

Kriminalistický technik je sice trochu praštěný šprýmař, ale vysoce inteligentní, vzdělaný, vědecky založený profesionál, jen bohužel pro obyčejný život nepoužitelný.

Zvěřina normální lidi moc nechápe, je nestřídmě sebevědomý nejen na své geniální myšlení, ale také dost zkresleně chápe svůj vzhled a šance u opačného pohlaví. Má smysl pro humor, je užvaněný, drzý a nadšený pro každou legraci, specialista na šílené nápady a trapné řeči. Pohotový a výřečný, rád své okolí testuje v názorech, reakcích a vědomostech, srandičkách a nachytávkách. Beranův velký kámoš, Klaudii od začátku marně a bezvýsledně nabíhá.

kpt. Ivan Janda (Jan Révai)

Vrchní komisař z oddělení vražd sice působí jako sebevědomý kovboj, protřelý drsňák a neustálý prudič, co jenom kritizuje a poučuje, ale především je to zkušený kriminalista a uznávaný profík, který za roky služby zná dobře svou práci a je na to náležitě hrdý.





Janda má vysoké nároky na sebe i ostatní kolegy, vyžaduje řád a pořádek, na oddělení je mazák, miluje honičky, akci, vyhledává adrenalin a nezajímavou práci s chutí přehraje na Berana, aby ho zaškolil, poučil a zasvětil do náročné profese. Klaudiina přítomnost na oddělení se mu z mnoha důvodů nezamlouvá, i když její postřehy nejsou úplně mimo, je vůči ní obezřetný.

kpt. Čenda Čapek (Miroslav Vladyka)

Vrchní komisař z oddělení vražd je z týmu nejstarší, stále dobře naložený kliďas a pohodář, má velký přehled a bohaté zkušenosti, nenechá se ničím rozházet nebo vystresovat, umí i vypjaté situace zlehčit a najít v nich humor.

I přes náročné a drsné povolání řeší obyčejné věci a žije normální život. Je náruživý kuřák dýmky, má rád pohodu a dobré jídlo, dává přednost přemýšlení a dedukování před běháním v terénu a akci. Neustále je začtený do novin, baví se bulvárními zprávičkami a bizarními články, a i ve zdánlivě banálních informacích umí najít důležité souvislosti. Beranovi pomáhá, Klaudii má rád a obdivuje ji, její přítomnost bere jako zpestření.

kpt. Viki Hrubešová (Jana Stryková)

Kriminalistická technička a zároveň parťačka Zvěřiny je sice bystrá, ale vzhledem svérázná drsňačka a tajemná introvertka schovaná do image pankačky, černého oblečení a hromady piercingů. Vzdělaná, sportovně založená, ale do sebe uzavřená a zamlklá.

Moc toho nenamluví a své emoce skrývá, přesto si v mužském kolektivu nenechá nic líbit, umí se prosadit, takže ji kolegové uznávají. Kolegu Zvěřinu ráda provokuje a neustále shazuje, baví ji dělat si z něj legraci a nachytávat ho. S Beranem se kamarádí, chodí spolu na tréninky boxu, Klaudii bere s odstupem a rezervou, ale její přítomnost jí nijak nevadí.

Další postavy:

Leoš Wolf (Tomáš Měcháček)

Bratr Klaudie a majitel knižního nakladatelství je bohatý a úspěšný mladý muž, svobodný a bez závazků, podnikatel, který si rád užívá života, se sklony k neřestem, depresím a cynismu.

Trochu povýšený a rozmazlený snob rád utrácí, je zvyklý na luxus a vyšší společnost. Ke Klaudii se chová ochranitelsky, tváří se, že se pro ni obětuje, aby byla po rozvodu psychicky v pohodě a zvládla pokračovat v psaní, ale hlavně aby neutrpělo jeho podnikání. Vyhovuje mu společné bydlení se sestrou, protože má přehled, jestli píše, a její působení na policii se mu ani trochu nelíbí.

Jarmila Beranová (Jitka Sedláčková) – maminka Berana







Matka Berana je rázná, výřečná a musí mít vždycky pravdu. Často zapomíná, že jejímu synovi už není patnáct a dost neadekvátně ho sekýruje.

Celý život byla na syna sama, nikdy se nevdala. Je na něj sice přísná, ale nade vše ho zbožňuje, fandí mu, a je na jeho úspěchy pyšná. Beranovi poskytla dočasně bydlení ve svém bytě v jeho bývalém dětském pokojíčku, ale ve skutečnosti je ráda, že ho má zpátky doma a pod dozorem. Je vášnivá čtenářka detektivek, Klaudii a její romány zbožňuje a je její velká fanynka.

Guest stars:

doktor docent Hofman (Milan Kňažko)

Obávaný policejní psycholog je záludný manipulátor s velkou mocí nad kariérami všech policistů. Je velmi inteligentní a o to víc nebezpečný a nesmlouvavý.

Chce mít na policii jen ty nejkvalitnější lidi a „oddělit zrno od plev“ veškerými možnými prostředky. Jako Klaudiin bývalý profesor psychologie ji chce využít pro svoje záměry a plány, a proto se mu velmi hodí její přítomnost na oddělení vražd. Nesnáší Berana a chce ho náležitě potrestat a ideálně nechat vyhodit za to, že nebral vážně jeho psychologické testy.

profesor Vrba (Ladislav Frej)

Uznávaný odborník a psychiatr na penzi je rodinný přítel Klaudie a Leoše. Je skvělý šachista, trpělivý a noblesní, klidný, oduševnělý a vzdělaný, a ve svém věku už bere život a problémy s nadhledem.

Znal dobře Klaudiina otce a snaží se jí rozmluvit její umanuté pátrání po otcově tajemné smrti. Schází se s ní pravidelně nad šachovnicí, aby probrali novinky a aby jí zároveň i poradil nebo vnuknul správný nápad. Pro Klaudii je něco jako rádce a otcovská figura a ona si jeho rad a názorů velmi váží.