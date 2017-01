VIDEO: V Temném krají září jedna herecká hvězda vedle druhé. Prohlédněte si je!

V kriminální minisérii z českého venkova se opravdu můžete těšit na celou řadu slavných hereckých jmen. Seznamte se se všemi a s charakteristikami jejich postav níže. V hlavní roli Lukáš Vaculík jako odborník na sériové vraždy Petr Kraj.

Premiéra seriálu Temný kraj začíná v neděli 15. ledna ve 20.15 na Primě.

Těšte se na odborníka na sériové vraždy Petra Kraje, který se ve svém zdravotním volnu na malebném venkově dostává společně s nalezeným psem a nezkušenou trojicí okresních policajtů k vyšetřování šesti případů sériových vražd. V nich ožívá stejně temné zlo jako ze starých pověstí a strašidelných legend.

Další zajímavosti a novinky k očekávanému seriálu Temný kraj najdete na stránce o pořadu TADY

Petr Kraj (Lukáš Vaculík)

Elitní kriminalista a odborník na sériové vraždy. S profesním přehledem, životním nadhledem a zdravou mírou cynismu, smyslem pro černý humor a sebeironii. Obětoval celý svůj dosavadní život výhradně práci na pražském oddělení vražd, a na soukromí a odpočinek neměl nikdy čas.

Petr Kraj (Lukáš Vaculík), Foto: archiv FTV Prima

Zdravotní stav ho dožene k zastavení, bilancování a přivede ho na venkov. Tam postupně přichází na chuť obyčejnému vesnickému životu a znovuobjevuje rozmanitost a malebnost krásného českého venkova, jeho tradice, folklor, ale i temná tajemství. Čas tam plyne pomaleji, a to přesně ve své situaci potřebuje. Neumí lenošit a nic nedělat, baví ho objevovat nové věci a nacházet řešení, a tak se zapojuje do vyšetřování několika místních případů. I přes svou samotářskou a uzavřenou povahu si na venkově získává nové přátele a kolegy.

Pes Egon (retriever Tobiáš)

Foto: archiv FTV Prima

To je Egon, pes s osobností, egem, který má svou hlavu, a hlavně své velké tajemství.

Naďa Hamplová (Kristýna Nováková)

Foto: archiv FTV Prima

Velitelka okresního oddělení policie v Ostachovicích. Stále smutná a zadumaná introvertka. Působí neprůbojně a plaše. Až příliš ohleduplná a shovívavá, do sebe uzavřená. V práci slušná, snaživá a zodpovědná, přesto mužskými kolegy i vlastním otcem nedoceněná a podceňovaná. Soucitná a chápavá, do vyšetřování případů vnáší empatii a řád. Svobodná matka, stará se o syna Adámka, kterému nikdy neprozradila, kde je jeho otec. Snaží se zodpovědně řešit zločiny v práci a u toho se starat o syna a otce. Neustále v poklusu a pod tlakem, nestíhá a jen těžko kloubí náročnou profesi s každodenní péčí o rodinu.

Vojta Coufal (Jan Teplý)

Foto: archiv FTV Prima

Kriminalista okresního oddělení policie v Ostachovicích. Sebevědomý, horlivý a ambiciózní. Pro svou práci naprosto zapálený. Venkov je mu ale malý a touží po uznání a respektu ve městě. Má pocit, že je ho na vesnici škoda a ztrácí tady svůj drahocenný čas. Své zájmy sobecky staví vždy na první místo. Obtížně přiznává chyby, je vztahovačný, urážlivý a ješitný. Do vyšetřování se vrhá po hlavě, prahne po dobrodružství v terénu a zajímavých případech. Svobodný a bez závazků, oblíbený u žen, čehož i rád využívá. Bydlí se svou sestrou veterinářkou v domě po rodičích. Touží po povýšení a prestižním místě v Praze.

Pepa Sláma (Karel Zima)

Foto: archiv FTV Prima

Kriminalista okresního oddělení policie v Ostachovicích. Veselý a bodrý, má rád svůj klid a pohodu. Životní optimista, amatérský historik a spisovatel a také myslivec. Práci zbytečně příliš neprožívá a nikam se necpe. Případy raději řeší od počítače a s dobrou svačinkou v ruce, do terénu se nehrne. Nadšený sběratel místních pověstí a legend, ve kterých vidí souvislosti a poučení s případy, které zrovna s kolegy vyšetřují. Život na vesnici by nikdy neměnil, baví ho se všemi tradicemi, folklorem a odkazem, co k němu patří. Je ženatý s učitelkou Květou a celoživotně soupeří s pedantským prudivým tchánem.

kpt. Luboš Bach (Martin Trnavský)

Foto: archiv FTV Prima

Kriminalista z pražského oddělení vražd, Petrův dlouholetý kolega, kamarád a parťák. Sebevědomý profesionál, spolehlivý a soustředěný na výsledky, typ správného a drsného hrdiny. Miluje rychlost, svoji motorku a adrenalin. Práce je pro něj na prvním místě a vše jí podřizuje. S Petrem společně pokračují v řešení případů i na dálku. Jeho nové spolupracovníky z okresního oddělení nebere, naopak se jim jako Pražák trochu vysmívá, dobírá si je a poučuje je. Na venkov se dívá přezíravě a s předsudky, s typickou městskou arogancí a povýšeností.

PhDr. Kryštof Steiner (Saša Rašilov)

Foto: archiv FTV Prima

Forenzní psycholog a Petrův kolega z pražské kriminálky. Vzdělaný a sečtělý intelektuál, nadšený rybář a milovník dobrého čaje. Specialista na profily sériových vrahů, uznávaný odborník v oboru a osoba, které se Petr může se vším svěřit. Nadšený a zapálený pro svůj obor. Život na venkově se mu nesmírně líbí, fascinuje ho rozmanitost lidí a přírody, rád se tam vrací nejen za rybařením, ale i za Petrem. Baví ho objevování nových přátel.

Ve vedlejších rolích hrají:

Lojza Hampl (Jan Novotný)

Foto: archiv FTV PrimaOtec Nadi Hamplové, vdovec, důchodce, se sklony k zapíjení problémů v hospodě. Bručoun a rázný patriarcha, který nerad vidí, že dcera má náročnou mužskou práci a nestíhá rodinu a péči o dítě. Má o ni strach a chce pro ni to nejlepší, i když to navenek nedává najevo. Nejraději by svou dceru viděl doma spokojenou, šťastnou a vdanou. Ale i tak je na ni pyšný a fandí jí, i když nedokáže své city zrovna projevovat. Stále se nevyrovnal se smrtí své ženy, cítí se osamělý, ztratil smysl života a jistotu. Rozptýlením jsou mu kamarádi v hospodě a útěchou dcera s vnukem.

MVDr.Tereza Coufalová (Tereza Kostková)

Foto: archiv FTV Prima

Majitelka venkovské veterinární ambulance. Emancipovaná, sebevědomá a soběstačná mladá žena. Ačkoli je vdaná, s manželem nežije a pomalu se odcizují. Zatímco ona bydlí a pracuje na venkově, on dělá kariéru jako lékař v zahraničí. Pravidelně sportuje, žije zdravě a snaží se vést obyčejný, ale hodnotný život bez přetvářky a honby za majetkem a kariérou.

Libuše Kvapilová (Zdena Studénková)

Foto: archiv FTV Prima

Šéfka pražské kriminálky, Petrova nadřízená. Mají blízký a přátelský vztah. Ale jako nadřízená je autoritativní, chladná a nekompromisní. Požaduje hlavně výsledky a výkon, dokáže oddělit soukromí od práce, umí velet a rozhodovat bez soucitu a rozptylování.