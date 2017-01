VIDEOdůkaz: Vydržel šéf v Brně mluvit slušně, jak slíbil? Ho...

Myslíte, že alespoň HODINU? Připomeňme, o co v pondělním premiérovém dílu Ano, šéfe! z brněnské jídelny U Vlka šlo. Šéf slíbil babičce tamního kuchaře, že už nebude mluvit sprostě. A my jsme se vás ptali na odhad, jak dlouho to vydrží. V sestřihu v úvodu se na Zdeňka podívejte:-)