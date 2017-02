VIDEOpředpremiéra: Oddáte nás šéfe? Nová výzva pro Zdeňka Pohlreicha!

Podívejte se v předpremiéře na vskutku ojedinělou scénu z pondělního Ano, šéfe! Zdeněk Pohlreich už během natáčení čelil nejrůznějším výzvám. Památná je třeba ta, jak ho jeden z učňů dostal do role vyšetřovatele v kauze Řetízek. Mnohde si ho pak pletou se zpovědnicí. A teď? To tu ještě nebylo!

Šéf tentokrát dostopuje do motorestu Ušák kousek u Kadaně. Pusťte si na videu hned v úvodu, co ho to mimo jiná překvapení ještě čeká.

Šéfa si viditelně oblíbil člen rodiny majitelů motorestu Tomáš. V kuchyni zastává všechny pomocné práce, sní o vlastní cukrárně a také o svatbě se svojí partnerkou. Jenže úřady jim prý ke sňatku nechtějí dát povolení. A tak se obrátí na Zdeňka Pohlreicha…

Nenechte si uniknout pondělní premiéru 4. dílu Ano, šéfe! VII ve 21.30 na Primě. Už nyní si kromě vybrané scény v úvodu můžete pustit i další bonusy z pořadu na Primě PLAY

Reportáž z natáčení v motorestu Ušák si pusťte tady:

