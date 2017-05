Zvolte si filmy na čtvrteční večery v UPC MAX kině

reklama

Filmový kanál Prima MAX, společnost UPC Česká republika a multikino CineStar vás také letos zvou na vymazlené letní večery s českými filmovými peckami na střeše nákupního Centra Černý Most v Praze. Od 22. června vás po deset večerů čeká projekce deseti nejlepších českých hraných a animovaných filmů, které získaly nominaci na Českého lva od členů České a filmové televizní akademie za rok 2016. Vstup bude pro všechny návštěvníky opět zdarma.

A jelikož bylo v loňském roce nominovaných filmů na Českého lva více než dost, připravili jsme pro vás jednoduché hlasování, ve kterém nám pomůžete vybrat deset divácky nejoblíbenějších filmů. A je tedy jen na vás, milovnících českých filmů, jestli si vyberete například životopisné drama Masaryk, které celkově vyhrálo České lvy za rok 2016, filmovou pohádkovou komedii Anděl Páně 2, historický snímek Anthropoid, animák o ponožkožravých tvorech Lichožrouti, drama Učitelka, či se dokonce budete chtít bát u hororu Polednice?

A jak to všechno funguje? Pravidla hlasování jsou zcela jednoduchá. Hlasovat může každý pomocí vlastního facebookového profilu, do kterého je zaregistrován. Pak stačí jen kliknout na tlačítko a hlasovat pro vybraný film. Každý může hlasovat jedenkrát denně do 31. května pro jeden film až dvanáct filmů (počet záleží jen a jen na jeho preferenci). Deset filmů s největším počtem hlasů vám budeme od 22. června do 24. srpna postupně promítat ve čtvrtek večer na střeše nákupního Centra Černý Most v Praze.

1) Masaryk

2) Anthropoid

3) Učitelka

4) Já, Olga Hepnarová

5) Anděl Páně 2

6) Nikdy nejsme sami

7) Lída Baarová

8) Polednice

9) Rodinný film

10) Lichožrouti

11) Rudý kapitán

12) Teorie Tygra